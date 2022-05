Fiori d’arancio per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico di salto in alto sposerà la fidanzata Chiara Bontempi alla Villa Imperiale di Pesaro il prossimo 1 settembre.

Lo ha svelato lo stesso “Gimbo” durante la presentazione del calendario gare ad Ancona.

Dopo l'anno olimpico che lo ha consacrato oro a Tokyo, ex-aequo con il qatariota Mutaz Barshim ma che ha concentrato tutte le sue energie, il 2022 sarà anche un anno di torte per il campione: quella per il 30esimo compleanno il primo giugno e quella per il matrimonio a inizio settembre.

Dopo il matrimonio, il 7 settembre, Tamberi gareggerà a Zurigo. Poi il viaggio di nozze, per cui gli sposi stanno valutando la Polinesia francese.

“Ci sono tante cose nella mia vita dopo gli impegni del 2021: fino alle Olimpiadi ho posticipato qualsiasi tipo di scelta - ha detto Tamberi -, ora sono sommerso dalle cose da fare. Chiara è un angelo, mi aiuta in tutto, si sta prendendo cura molto più di me del matrimonio, è un sogno femminile. Io non vedo l'ora, ma lei è veramente in estasi per quello che sarà”.

“Abbiamo confermato la data dell’1 settembre – ha aggiunto –. Location sarà nelle Marche, a Pesaro a Villa Imperiale. Appena siamo andati lì Chiara si è innamorata di quel posto e sarà la sera. Si sta prendendo cura del matrimonio, più di me. Io sto dietro più ai lavori di casa”.

(Unioneonline/L)

