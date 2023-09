Prima la corsa in ospedale, poi il messaggio sui social: «Ora sto molto meglio, grazie per tutti i messaggi». Sulla salute di Fedez ora aleggia un cauto ottimismo. Operato per un tumore lo scorso anno, è stato ricoverato improvvisamente per quella che si è scoperta essere un’emorragia interna dovuta a due ulcere intestinali. Un grande spavento per lui ma anche per la moglie, l’influencer Chiara Ferragni, che ha lasciato la Fashion Week di Parigi per tornare a casa.

Dopo la corsa d’urgenza in sala operatoria, tra qualche giorno il cantante potrebbe già lasciare l’ospedale Fatebenefratelli dove è ricoverato nel reparto solventi: lì può rimanere al suo fianco anche la moglie Chiara Ferragni. «Lui è giovane. Queste sono di solito degenze di una settimana», spiega Massimo Falconi, il responsabile di Chirurgia del pancreas del San Raffaele che lo ha operato nel marzo dello scorso anno per un tumore. «Conoscendolo tenderà a scalpitare quindi del giro di quattro giorni, una settimana, sarà dimesso. Lo dico in base alla mia esperienza, non per notizia diretta».

Dopo che è stato portato al pronto soccorso, giovedì scorso l'artista ha contattato il San Raffaele, spiegando cosa gli era successo e chiedendo cosa doveva fare. «Sapendo che i colleghi sono molto bravi, gli abbiamo detto di stare tranquillo e mi pare sia andato tutto bene» ha aggiunto il primario, secondo il quale le ulcere non avrebbero a che fare con il tumore già affrontato. Ora bisognerà aspettare che i valori del sangue tornino normali dopo la trasfusione. Ma il chirurgo è sicuro che «tornerà presto la persona attiva di sempre».

Dalla coppia intanto nessuna notizia ufficiale. Chiara si è limitata a condividere un post con due cuori mentre Fedez ha aggiornato i fan con una storia su Instagram dove spiegava – a grandi linee – quanto successo. Non è mancata la solidarietà e la vicinanza del popolo del web, così come non si sono fatti attendere i commenti di hater e no-vax, che hanno attaccato apertamente il cantante sul suo profilo.

