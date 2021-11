Chiara Ferragni e Fedez si sono sottoposti a una terapia di coppia.

Lo ha rivelato il rapper in un’intervista a “Che tempo che fa”: "Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l'andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante", ha detto.

Con la moglie, ha specificato, non stava vivendo un periodo particolarmente complicato o una crisi. Eppure le sedute hanno fatto loro un gran bene.

Il cantante in questi giorni è impegnatissimo per l’uscita del suo nuovo album “Disumano”, dopo una campagna pubblicitaria in cui ha fatto credere di essere pronto a scendere in politica.

Ma la sua casa, la più “socializzata” d’Italia, sta anche per andare in onda in streaming. Il 9 dicembre è in arrivo su Amazon Prime Video “The Ferragnez”, show non-fiction Amazon Original al debutto con i primi 5 episodi in esclusiva. I successivi 3 episodi saranno disponibili da giovedì 16 dicembre.

IL TRAILER DELLA SERIE:

