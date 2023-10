Festeggiamenti in casa Ferragnez per il compleanno di Fedez, che oggi compie 34 anni.

Nessuna festa in grande stile per il rapper milanese, reduce da un periodo non semplice dopo essere stato ricoverato per un'emorragia interna causata da due ulcere anastomotiche. Solo l’amore della sua famiglia, la moglie Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Vittoria.

«Buon compleanno a mio marito Fedez – scrive lei -. Grazie per aver creato una famiglia con me, grazie per essere sempre al mio fianco, nella buona e nella cattiva sorte».

Una decina di giorni fa Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli, dove i medici gli hanno salvato la vita con tre trasfusioni di sangue. Un anno fa la drammatica diagnosi del raro tumore al pancreas, poi le operazioni e la guarigione.

