Con la definitiva chiusura del caso sul presunto consumo di stupefacenti durante l’Eurovision Song Contest e il test antidroga negativo, Damiano dei Maneskin sembra aver conquistato tutti.

Anche i suoi rivali in gara.

A dichiarare apertamente di avere un “debole" per il cantante romano è stata infatti Sanja Vučić, che ha partecipato alla competizione canora per la Serbia con il trio delle Hurricane.

"Qual è la mia canzone preferita di tutto l’Eurovision 2021? Ucraina e Italia. Sono innamorata del cantante italiano, non so come si chiama. Ah ecco Damiano, scusate. Sono innamorata, ma in modo platonico", ha affermato l’artista: "Lui è meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha sei anni meno di me".

Sanja Vučić ha inoltre postato su Instagram la foto ricordo che la ritrae con il cantante italiano con l’eloquente didascalia "Prossimo step", con a fianco l’emoji di un anello di fidanzamento.

Damiano non ha commentato le parole – tra il serio e il faceto –di Sanja: è fidanzato da quattro anni con la modella Giorgia Soleri, presentata ai follower sui social pochi giorni prima dell’inizio della manifestazione canora europea.

