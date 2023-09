Ritorno a casa d’urgenza per Chiara Ferragni, che ha dovuto interrompere gli appuntamenti a Parigi, dove è in corso la Fashion Week, per volare a Milano dal marito Fedez, ricoverato in ospedale.

La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.

Il motivo del ricovero del cantante non è noto, ma l’imprenditrice e influencer ha postato una storia che la ritrae mano nella mano con l’amica Chiara Biasi mentre prende un aereo, con un messaggio di ringraziamento proprio per quest’ultima: «Ai migliori amici che saltano sul primo aereo con te quando hai un'emergenza».

La coppia, come detto, al momento non ha spiegato di quale emergenza si tratti, lasciando dunque in apprensione i milioni di follower che giorno dopo giorno seguono i Ferragnez sui social network.

