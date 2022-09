“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

Con queste parole, in un’intervista a Vanity Fair, Elodie ha parlato per la prima volta delle voci di un suo flirt con Andrea Iannone, dopo il gossip e le foto della vacanza che la cantante e il pilota di moto si sono concessi, assieme ad alcuni amici, in Sardegna lo scorso agosto.

"È un ragazzo divertente, che mi fa ridere”, aggiunge Elodie, ammettendo, tra il serio e il faceto, che Andrea è anche un po’ “coatto”.

La cantante è anche tornata alla nota frase da lei pronunciata in un’altra intervista, riferita al suo ex fidanzato Marracash, ovvero: “Nessuno sarà mai più all’altezza”.

“In quel momento ci credevo – ha spiegato – poi chissà, magari verrò sorpresa e cambierò idea. Io sono sempre pronta a essere stupita. Da me e dagli altri”.

