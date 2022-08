Love story tra Elodie e Andrea Iannone? È il gossip che impazza in questi giorni, sul web e anche su alcuni media, dopo la comparsa di alcuni post di “beninformati” e testimoni secondo cui la cantante e il pilota di moto sono stati avvistati in Sardegna, a Porto Cervo assieme ad alcuni amici, ma in atteggiamenti molto romantici.

Dai diretti interessati, al momento, nessuna conferma e nessuna smentita. E nemmeno foto assieme, paparazzate o condivise sui social.

Ma sono molti i fan, sia dell’una che dell’altro, a chiedersi quando – e se – arriverà l’annuncio ufficiale della nascita di una nuova coppia vip.

