Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore debutta in tv.

Nathan Falco, 11 anni, è stato ospite con la madre a Verissimo.

“Mamma è un po' severa – ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin – per esempio è severa nella scuola e mi controlla sempre il telefono, anche se io non glielo faccio controllare e cambio password”.

“Mi sono arrabbiata poco prima dell'intervista, ha fatto delle storie su Instagram ma non riuscivo a vederle perché me le ha nascoste, io non so nemmeno farlo”, rivela Gregoraci. “E’ l’unico grande amore della mia vita – ha aggiunto la showgirl, nata a Soverato 41 anni fa -. Lui è gelosissimo di me, severo” ma “è il mio tutto, sono follemente innamorata di lui”.

Con Briatore l'amore è ormai finito ma “noi restiamo una famiglia, anche non stando più insieme. Passiamo tanto tempo con nostro figlio, è questa la cosa più importante”.

Dal canto suo non esclude la possibilità di un nuovo amore e di un altro figlio, anche se Nathan non è entusiasta all’idea di un fratello o sorella: “Sinceramente sto benissimo da solo”.

