«Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria».

È la replica di Stefano De Martino alle dichiarazioni della sua ex moglie Belen Rodriguez, che a “Domenica In” ha raccontato di essere stata «ripetutamente tradita» dal ballerino e presentatore, finendo in depressione e addirittura in clinica.

La risposta è arrivata anche in questo caso dalla tv. Ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, De Martino ha spiegato, riferendosi alle parole di Belen: «Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per due motivi: il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente ancora tanto bene; il secondo, più importante, è che Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale».

