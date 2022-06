Fabrizio Corona pronto a convolare di nuovo a nozze, questa volta con la modella Sara Barbieri.

È stato proprio lui a dare la notizia, nel corso di un’intervista al settimanale “Chi”. Per l’ex “re dei paparazzi” è il coronamento di una love story che dura da poco più di un anno. Una love story che ha però sempre voluto tenere in sordina. Fino ad ora.

"Di questa ragazza non ho mai parlato, con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato”, spiega. Ma ora Fabrizio ha deciso di uscire allo scoperto, rivelando, appunto, l’intenzione di sposarla, in una data da definire (forse a settembre).

“Tra un po’, a 50 anni, voglio trasferirmi con Sara a vivere in America”, confessa Corona. “È il mio sogno, ho un anno e mezzo per realizzarlo e lo sto già facendo. Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nullatenente”, prosegue, il fotografo, che di recente ha ottenuto l'affidamento terapeutico in una comunità dopo le traversie giudiziarie degli ultimi anni.

E, sulla differenza d’età che intercorre tra loro, commenta: “Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 in meno di me, ma non è una bambina. È una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Infatti questa con lei è sicuramente una delle storie d’amore più belle che ho mai vissuto”.

