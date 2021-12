Dove c’è Corona c’è polemica. L’ex re dei paparazzi torna in tv e ne ha per tutti. Ospite del Pappy Night Fest, in onda su Canale 21, tv locale campana, Corona ha detto di essere stato per anni il gran “burattinaio” del mondo dello spettacolo.

Non risparmiando particolari, tutti da dimostrare, in alcuni casi anche di cattivo gusto. Come quello su Ilary Blasi, la cui madre gli portava foto di nudo della showgirl.

"La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere, questi personaggi li ho inventati tutti io”, le sue parole.

Ancora: “La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva in studio con sua madre che mi portava il book con le sue foto di nudo”. Frase a cui al momento la moglie di Francesco Totti non ha risposto.

Corona ha parlato anche dei suoi amori. Nina Moric “croce e delizia, un rapporto complesso ma rimane sempre la madre di mio figli”. Con Belen “ho ottimi rapporti”. E Asia Argento: “Nella nostra follia ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”. L’ex agente è convinto: “Sono tutte e tre ancora innamorate di me”.

Errori? “Non ne ho fatti. Quando arrivi a trent’anni e dal niente sei riuscito a comandare, fare soldi, avere il mondo in mano, quando non hai amici e sei solo contro il potere, ti metti contro i potenti e loro poi te la fanno pagare. L’unico errore che ho fatto nella mia vita è stato volere tutto e subito, ma non cambierei niente, rifarei anche i sei anni di galera che ho fatto”.

