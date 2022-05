35 candeline per Chiara Ferragni. E l’imprenditrice digitale nata a Cremona il 7 maggio 1987 sceglie di nuovo la Sicilia per festeggiare uno degli eventi della sua vita. Dopo il matrimonio con Fedez celebrato a Noto nel 2018, ora la coppia è a Palermo per il compleanno di Chiara.

Location è famoso resort con vista sul mare.

Alla mezzanotte il conto alla rovescia e poi via agli auguri e alla torta insieme alla famiglia e a tanti amici e collaboratori. Ci sono anche i figli Vittoria, l’ultima arrivata, e Leone, il primogenito che ha 4 anni.

La famiglia ha di recente affrontato un periodo difficile: Fedez è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un tumore al pancreas.

Ora si torna a sorridere, a festeggiare, e a esprimere desideri per il futuro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata