Chiara Ferragni sceglie per il suo staff un altro collaboratore sardo. Oltre a Manuele Mameli, suo storico hairstylist, ora c’è anche Andrea Soriga. Entrambi i professionisti sono di Cagliari e si occuperanno del look dell’influencer.

Quando, di recente, alla Parigi Fashion Week Chiara ha presentato trucco e parrucco senza taggare nelle storie e nelle foto Mameli, si è levato subito il gossip secondo il quale ci sarebbe stata una lite tra i due. Niente di tutto questo, ha tenuto a precisare l’imprenditrice digitale che in un simpatico video in cui appare con Mameli ha messo una didascalia: “Quando le persone pensano che se non vedi una persona per qualche giorno ci hai litigato”.

Insomma la new entry Andrea Soriga ha semplicemente iniziato una collaborazione con la Ferragni, senza che questo significhi la sostituzione del collega e corregionale.

