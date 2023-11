Chiara Ferragni è diventata una donatrice di sangue. Lo ha annunciato sui suoi profili social dove ha pubblicato una foto che la ritrae sorridente e serena, sdraiata in un ambulatorio: la sacca rossa sulla destra, con il braccio libero fa il gesto di “vittoria”. Un mese fa suo marito – dopo un delicato intervento per delle ulcere e un’emorragia interna – aveva ringraziato tutti i donatori, senza i quali l’operazione non sarebbe stata la stessa. E la moglie Chiara – sempre vicina alla sua famiglia – ha deciso di non stare a guardare e ha fatto il primo passo.

Da lì l’invito ai suoi quasi 30 milioni di follower: «Da tempo volevo diventare donatrice di sangue ed oggi finalmente ho fatto la mia prima donazione. Un piccolo gesto che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) ed il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie».

«Donare sangue – continua l’imprenditrice digitale – ha dei vantaggi anche verso il donatore: ad ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva. Si dà per scontato che le strutture ospedaliere abbiano tanto sangue a disposizione ma mi è stato detto che invece spronare la gente a donare è importantissimo perché c’è sempre più bisogno: se avete sempre voluto farlo e non avete mai provato non abbiate paura, tutto il procedimento è veloce ed assolutamente non doloroso. Grazie a tutti i donatori per aver salvato la vita di migliaia di persone, compresa quella di mio marito. Sono orgogliosa di esserlo diventata anche io».

Il gesto della Ferragni arriva dopo il boom di donazioni avvenuto a seguito dell’operazione di Fedez. «Senza di voi non sarei qui», aveva detto il rapper ai tanti donatori, ripromettendosi di impegnarsi in futuro per accendere i riflettori sul tema. Tra i commenti al post della influencer tanti messaggi di sostegno e approvazione, da parte di celebrità e fan in visibilio per il «grande gesto d’umanità».

