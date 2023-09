A distanza di sette mesi dalla conclusione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni e Fedez rivelano i retroscena della loro lite dietro le quinte dell’Ariston. Perché sul fatto che tra la coppia più famosa d’Italia fossero volati fulmini e saette, ormai, non c’erano più dubbi.

Lo raccontano nella puntata speciale dei The Ferragnez, su Prime Video, dedicata proprio a Sanremo.

«In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me — ricorda Chiara, co-conduttrice della prima e ultima serata —. Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così. Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto... mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura».

Prima l’attacco al viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, fotografato in divisa nazista nel 2005, poi nell’ultima serata l’amplesso mimato e il bacio con Rosa Chemical. Titoloni e social scatenati su Federico. «Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male, quanto per me sia stata una cosa scioccante», spiega l’imprenditrice digitale, che per il suo esordio a Sanremo aveva ben altri progetti e ben altri temi di cui parlare: femminismo in primis. «Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi. Ero arrabbiata, triste e delusa. È stato difficile tornare su quel palco con il sorriso».

I due nella serie discutono davanti alle telecamere, poi finita la diretta lui va via nonostante la moglie lo implori di restare. Il resto è storia, con il gossip che impazzava e ricamava su presunte e mai avvenute separazioni.

Fedez ne parla anche sui social: «È uscita la puntata speciale di Sanremo di The Ferragnez, un'importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero».

«Sono molto dispiaciuto - aggiunge - per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, sulla mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata