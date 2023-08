Vacanze in Sardegna per Carla Bruni.

La cantante e supermodella torinese, moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, quest’anno ha scelto l’Isola e in particolare la località balneare di Masua quale meta delle sue vacanze estive. Le acque cristalline e gli scenari mozzafiato del posto hanno stregato la Première dame, che si è detta entusiasta della scelta, tanto da dedicare alla perla marina di Iglesias un post su Instagram, quasi una dichiarazione d’amore.

«Certi luoghi sono rari e magici , come le persone che li animano e che li abitano», racconta ai follower sul suo profilo. «Certe regioni del nostro paese hanno saputo restare intatte, come protette dal caos e dal frastuono del mondo, come conservate nella grazia e nella semplicità. Grazie per questo squisito momento nel vostro paradiso».

