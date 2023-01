C’è anche un po’ di Cagliari nell’ennesimo scandalo che ha travolto Wanda Nara e Mauro Icardi.

Il gossip argentino non si è fatto sfuggire l’ultimo colpo di scena sulla coppia, quello del presunto flirt tra la modella di Buenos Aires e Keita Baldé, ex calciatore di Lazio e Inter ed ex rossoblù. L’attaccante senegalese, che ha lasciato il club isolano subito dopo la retrocessione in serie B della squadra, ora veste la maglia dello Spartak Mosca. Fresco di nozze e con due figli, in questo momento si trova con la sua squadra in ritiro a Dubai proprio dove, secondo le indiscrezioni dei media argentini, sarebbe stato raggiunto dalla Nara.

Icardi avrebbe scoperto il doppio gioco della ex controllando i movimenti della sua carta e con i filmati delle telecamere installate in casa. Non contento, Icardi avrebbe addirittura scritto su Instagram alla moglie del calciatore senegalese, Simona Guatieri, per avvisarla dell’accaduto.

La notizia arriva, per molti, come un fulmine a ciel sereno. A novembre infatti, dopo un lungo tira e molla, sembrava che tra la Nara e Icardi fosse tornato il sereno, con tanto di foto sui social e vacanze da sogno.

I fan del duo si sono anche chiesti per quale motivo lei, volendo davvero tradire la fiducia dell’ex marito, avrebbe lasciato traccia dei suoi movimenti bancari e avrebbe agito senza problemi davanti alle telecamere installate nella propria abitazione.

A sciogliere qualche dubbio arriva la replica di Icardi: «Ho contattato Simona Gualtieri solo per avvisarla. Suo marito non smette di scrivere a mia moglie. Ho anche i messaggi, le foto, tutto quello che le ha mandato su Instagram». Sottolinea anche che con la ex non è finita e mette in chiaro che «Wanda non usa la mia carta. Io ho la mia da un conto che abbiamo in Argentina».

Dopo la bomba mediatica però anche la moglie dell’attaccante dello Spartak Mosca ha commentato l’accaduto, rilasciando delle dichiarazioni a “Intrusos”, la trasmissione argentina che ha lanciato lo scoop: «Con mio marito siamo una coppia molto riservata, uso i social per pubblicare foto della mia famiglia e delle mie cose, non ho mai cercato pubblicità. Mauro mi ha scritto sui social raccontandomi tutto: è una notizia totalmente falsa perché mio marito è a Dubai con sua madre e suo padre. Lo devo raggiungere con i miei figli perché ha 3 giorni liberi e ci vedremo. Non ho nulla da temere».

