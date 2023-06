Segnali di disgelo tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, un tempo grandi amiche nonché colleghe e oggi distanti per motivi che non hanno mai voluto spiegare appieno pubblicamente?

I fan dell’una e dell’altra se lo domandano dopo un “indizio” comparso sui social: Elisabetta ha infatti postato una storia su Instagram con una vecchia foto Polaroid che la ritrae abbracciata alla Corvaglia. Un’immagine accompagnata dalla didascalia “The Monster” e un emoji con la risata.

Niente di più. Ma, come detto, lo scatto non è passato inosservato e i follower delle due ex veline, oggi modelle e presentatrici affermate, sognano e sperano in un riavvicinamento.

L’ultima a rilasciare dichiarazioni sulla loro rottura è stata la Corvaglia, lo scorso aprile, in una intervista al Corriere.

«Cosa è successo tra noi? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via», aveva detto Maddalena al Corriere. Aggiungendo: «Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti».

