«È stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla».

Maddalena Corvaglia, nata nel Salento 43 anni fa, torna a parlare del rapporto con Elisabetta Canalis, con cui ha esordito nel mondo dello spettacolo come velina di Striscia La Notizia, dal 1999 al 2002.

«Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili – ricorda in un’intervista al Corriere - Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protette e sostenute».

Qualcosa però è accaduto, sebbene dopo decenni. Le due ex colleghe si sono ritrovate a Los Angeles, crescendo le loro bambine Skyler, nata dal matrimonio di Canalis con Brian Perri (che sembra sia sulla via del tramonto), e Jamie, che Corvaglia ha avuto dall’ex Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi.

Nella città californiana hanno aperto insieme una palestra, e sembra che qualcosa sia accaduto proprio per questioni di affari.

Maddy (come anche Eli) non vuole rivelare nulla ma dice di essere stata vittima di un torto imperdonabile: «Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti».

Il perdono dunque non è in vista ma Corvaglia non lo esclude del tutto: «Mai dire mai nella vita. Le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza. E ho altre amiche intorno, poche ma buone, persone speciali, le ho scelte con cura. Una? Costanza Caracciolo, gran brava ragazza».

Il ricordo di quei tre anni sul bancone di Striscia, trampolino di lancio di una bellissima carriera, resta immutato. Così per tutti i loro fan: «Non so bene per quali meriti, forse perché la gente è cresciuta con noi, però ne sono orgogliosa. Quelle di oggi ballano molto meglio, io e Eli eravamo imbranate, pasticcione. Forse abbiamo fatto colpo perché siamo arrivate dopo la stagione delle ragazzine acerbe di Non è la Rai. Una pugliese e una sarda...».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata