Cameron Diaz diventa mamma per la seconda volta a 51 anni. La star di Something About Mary ha rivelato la nascita del figlio Cardinal Madden, avuto insieme al compagno Benji Madden, in un post su Instagram.

Cameron non ha rivelato la data di nascita di Cardinal né come è stato concepito: l'attrice ha dichiarato che il neonato è «davvero carino», ma non pubblicherà foto per la sua «sicurezza e privacy».

Si tratta del secondo figlio l'attrice e Benji, sposati nel 2015, che hanno anche una figlia di quattro anni, Raddix.

