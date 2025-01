Dopo una estenuante battaglia legale di otto anni, è finalmente tregua tra Angelina Jolie e Brad Pitt. I due attori hanno firmato l'accordo di divorzio, ma gli avvocati delle parti continuano ad essere sul piede di guerra: resta infatti aperto il contenzioso su Chateau Miraval, la tenuta e azienda vinicola francese da 164 milioni di dollari acquistata dalla ex coppia in comune e da tempo al centro di una disputa dopo che nel 2021 Jolie ha venduto la sua quota a Tenute nel Mondo, la divisione vinicola del Gruppo Stoli cui fanno capo etichette di gran pregio come Masseto, Luce e Ornellaia.

Angelina è «esausta» ma «sollevata» che questa fase della battaglia sia finita: «Vuole concentrarsi sulla ricerca di pace e guarigione per la famiglia», ha detto a People l'avvocato dell'attrice James Simon, mentre una fonte vicina a Brad Pitt ha confidato al New York Post che è stata la nuova compagna dell'attore, Ines de Ramon, a convincere il premio Oscar a firmare: «Vuole avere una vita con lui, forse anche dei figli, senza l'ombra della Guerra delle Rose sulla sua testa».

Brad ha 61 anni, Angelina ne compie 50 quest'anno. Ex ambasciatrice dell'Onu per i rifugiati e da ultimo in odore di Oscar come protagonista del film Maria su Maria Callas, Jolie aveva chiesto il divorzio da Pitt nel settembre 2016 e da allora la coppia si era pesantemente scontrata sulla custodia dei figli e su altre dispute economiche, in primo luogo quella ancora aperta su Chateau Miraval: Brad avrebbe voluto comprare la sua quota ma Angelina si era tirata indietro «in modo vendicativo» e «illegale», secondo l'attore, rovinando la magia di quella che lui considerava come «una seconda casa».

Pitt e Jolie si erano messi assieme 20 anni fa dopo il colpo di fulmine sul set di Mr. & Mrs. Smith che aveva posto fine al matrimonio di lui con Jennifer Aniston. Brad era alle seconde nozze, Angie alle terze avendo già sposato Jonny Lee Miller e Billy Bob Thornton. Nel 2014, dopo anni di convivenza, era arrivato il fatidico sì proprio a Chateau Miraval, seguito, dopo solo due anni, dall'annuncio della separazione. L'attrice aveva accusato Pitt di essere stato violento nei suoi confronti e nei confronti dei sei figli (tre adottati) Maddox, 22 anni, Zahara, 19 anni, Pax, 20 anni, Shiloh, 18 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, 16, durante un viaggio su un jet privato dall'Europa.

In seguito l'ex coppia d'oro di Hollywood, per cui fu coniato il termine 'Brangelina', aveva firmato un accordo per la privacy dei figli e della famiglia. Nel 2018 era stata raggiunto una prima intesa sulla custodia della prole. Nel 2019 i due erano stati dichiarati «legalmente single». Ora il divorzio: secondo documenti visionati da Tmz, Angelina avrebbe rinunciato agli alimenti, mentre non si fa menzione della sorte di Knox e Vivienne, che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Shiloh e Zahara al compimento del 18esimo anno hanno ufficialmente cancellato il nome Pitt dal cognome, mentre Vivienne ha fatto lo stesso informalmente sui crediti dello spettacolo di Broadway The Outsiders, firmando solo con il cognome della madre accanto al suo ruolo di assistente alla produzione.

(Unioneonline)

