Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati.

L’attaccante dell'Hertha Berlino, 35 anni, ha detto sì all'influencer e imprenditrice cinque volte campionessa italiana di arti marziali, 30 anni.

I due sono convolati a nozze a Radicondoli, sulle colline senesi con la “direzione artistica” di Enzo Miccio: una cerimonia abbastanza ristretta, con un centinaio di ospiti. Almeno quelli fisici, visto che hanno deciso di sposarsi anche nella realtà virtuale del metaverso.

I neosposi avevano messo in vendita i biglietti, andati subito esauriti, devolvendo tutto il ricavato in beneficenza. La proposta era arrivata a dicembre, come documentato sui social.

Per Boateng è il matrimonio numero tre: il primo, nel 2007, con Jennifer Boateng, finito nel 2011 e da cui è nato Jermaine. Il secondo con la modella di origini sarde Melissa Satta, tra il 2016 e il 2020: dal loro amore è arrivato Maddox.

“Ho deciso io di separarmi – aveva raccontato il calciatore a Verissimo - era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti”.

“Io e Valentina ci siamo visti e ci siamo capiti: siamo uguali – ha continuato -. Le cose importanti per me, oggi, non sono riflettori, sfilate... Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo. Ama come amo io. Costruiamo per stare insieme per sempre. Io ho sempre voluto cinque o sei figli, lei ne vuole. Oggi mi sveglio ogni giorno col sorriso”.

(Unioneonline/D)

