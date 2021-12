Senza tanti giri di parole, Kevin Prince Boateng – ex marito della showgirl di origine sarda Melissa Satta dalla quale ha avuto un figlio – esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Il giocatore pubblica sui social foto e video insieme a Valentina Fradegrada, 30 anni, influencer. La coppia compare in vacanza, in spiaggia, alle Maldive.

Già un mese fa Boateng aveva inserito nelle stories su Instagram uno scatto in cui si vedevano le sue mani intrecciate a quelle della ragazza. Lei aveva il tatuaggio con scritto “Boa”, e lui “Vale”. Una promessa d’amore che sembra il preludio di una storia destinata a durare. Sarà così?

