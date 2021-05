Anche Bianca Atzei e il suo fidanzato Stefano Corti vaccinati contro il Covid. E’ stata la stessa cantante di origine sarda a dare la notizia ai follower, postando una foto che ritrae lei e il suo compagno dopo il vaccino, ricevuto a Milano, dove entrambi risiedono.

Bianca ha poi chiesto ai follower di porle qualche domanda e nelle risposte ha spiegato di aver ricevuto una dose del siero della Pfizer e di sentirsi tutto sommato bene, nonostante un po’ di “stanchezza” post somministrazione e un po’ di “dolore al braccio” per l’iniezione.

E ai fan che le chiedono quando finalmente tornerà a cantare dal vivo, Bianca nelle sue storie ha assicurato: “Non vedo l’ora di riverdervi”, assicurando che presto ci saranno delle “sorprese”.

Corti invece, dopo la somministrazione, ha voluto ironizzare sulle teorie del complotto riguardanti i vaccini: “Oggi – ha scritto in maniera sarcastica sul suo profilo Instagram – mi sono fatto impiantare il 5G nell’organismo ed ho capito che mi piace essere un burattino nelle mani dei poteri forti. Ho scoperto che la terra è piatta e me ne fo**o che Bill Gates abbia inventato il Covid solo per arricchirsi”.

(Unioneonline/l.f.)

