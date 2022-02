De Martino? “Infedele, ma a letto andiamo d’accordo”. Borriello? “L’ho tradito per ripicca”.

Alla fine della sua prima puntata alla conduzione de Le Iene, Belen Rodriguez si è prestata a un gioco con Teo Mammuccari, parlando dei suoi ex e di alcune donne della tv.

Ormai è noto che è tornata a frequentarsi con Stefano De Martino, di lui ha detto: “Lo conosco da 11 anni, non ci siamo detti sempre la verità e lui è la persona che mi ha fatto soffrire di più in assoluto. Se mi ha tradito? Penso di sì, ma devo ammettere che anche lui ha sofferto tanto a causa mia”.

A cena non solo ci andrebbe, “ci sono stata ieri”, e De Martino “è il più sexy che io conosca, a letto siamo sempre andati molto d’accordo”. “Per lui ci sarò sempre – la conclusione -, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa”.

Poi si passa ad Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì: “Ora è tutto finito, per colpa di entrambi. Io ci ho sofferto tanto perché ci credevo, lui mi ha conquistato con tanta semplicità ed è una persona perbene, io in quel momento ne avevo bisogno”.

Due parole per descrivere Fabrizio Corona: “Spericolato, folle”. Andrea Iannone “mi ha voluto veramente bene e ancora me ne vuole, è una persona molto sfortunata. Io sono stata un plus per lui e lui lo è stato per me. Un suo pregio? E’ un patatone”.

Infine, Marco Borriello: “E’ bellissimo, un sex symbol, ci incontriamo sempre. Lui è stato molto importante per me, il mio primo amore. Mi ha tradito e per ripicca sul finale l’ho fatto anch’io”.

Una Belen meno buona quando deve parlare di donne. Da Selvaggia Lucarelli con cui “non andrei certo a cena” ad Alessia Marcuzzi. “Mi ha chiamato una volta per insultarmi pesantemente”.

