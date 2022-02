"Con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete”.

Belen Rodriguez, oggi 37 anni, non ha paura di restare sola: “Mi sto occupando di me – racconta al Corriere della Sera -. Me lo dovevo. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”. Anche se Stefano De Martino, papà di Santiago di 8 anni, e Antonino Spinalbese, della piccola Luna Marì di 6 mesi, sono “entrambi molto presenti”.

In questi anni si dice cresciuta molto: “Quando è nato Santiago facevo le cose con leggerezza. Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo”.

Domani debutta come conduttrice a “Le Iene” su Italia 1 con Teo Mammucari: “Nella vita privata – spiega – sono diventata ‘iena’ per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze”.

