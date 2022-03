"Spero che i miei genitori non tornino insieme”.

Dopo l’addio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, mentre tanti fan sognano il ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, la figlia Aurora rivela di non desiderare affatto che sua madre e suo padre riprendano da dove anni fa hanno lasciato.

“Ma quale tifo – spiega in un’intervista a ‘Belve’ – . Io non me li ricordo neppure insieme, non ho ricordi. Ho delle foto: bellissimi, sono iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda”.

Quanto al suo rapporto con Trussardi, deteriorato secondo quanto raccontato dall’imprenditore 38enne, non lo è affatto per Aurora Ramazzotti, anzi: “Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo. Si è fatto carico di alcune cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire. Io non sento il nostro rapporto compromesso: noi siamo persone diverse e abbiamo idee diverse, ma io gli voglio molto bene”.

Michelle e Tomaso sono stati sposati dal 2014 al 2022 e hanno avuto due bimbe, Sole e Celeste. Risale al 1998 invece il matrimonio con Eros Ramazzotti: “La nostra è stata una storia bellissima”, ha detto lui ospite a “Michelle Impossible”, stampandole anche un bacio in bocca. “Ma siamo solo amici”.

Anche perché, a quanto pare, la presentatrice ha già trovato un nuovo amore: si vocifera di un legame con il sassarese Giovanni Angiolini, chirurgo ortopedico 41enne ex concorrente del Grande Fratello 14.

