Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti “tornano insieme”.

Ma non nella vita, come sperano i fan di una delle coppie vip più amate di sempre soprattutto dopo la fine dell’amore con Trussardi. Ma in televisione.

La presentatrice ha esordito su Canale Cinque alla conduzione di “Michelle Impossible”. E tra gli ospiti c’era proprio il suo ex marito e primo grande amore.

Tra di loro restano immutate la confidenza e l’intimità: "Tutto mi sarei aspettata tranne che accettassi il mio invito. L'ho corteggiato come voi non potete capire...", ha raccontato Michelle.

“Perché sono vent’anni che scrivono che torniamo insieme?” gli ha chiesto. “Perché la nostra è stata una storia bellissima, impossibile da dimenticare”, è stata la risposta di Eros. E poi, ha scherzato, “perché non si fanno i ca**i loro”.

Quindi ha cantato “Più bella cosa”, il brano che nel 1996 dedicò proprio a lei. E, prima di esibirsi, le ha stampato un bacio sulle labbra. Per poi chiarire, insieme, che “siamo solo amici”.

