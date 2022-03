Sarebbe originario della Sardegna, e precisamente di Sassari, il nuovo amore di Michelle Hunziker. Almeno secondo i rotocalchi tedeschi che non hanno dubbi: la showgirl dopo la rottura con Tomaso Trussardi si starebbe frequentando con il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini, 41 anni, noto alle cronache televisive italiane per avere partecipato al Grande Fratello 14 (edizione trasmessa nel 2015) oltreché per avere curato delle rubriche nelle trasmissioni Rai “I Fatti Vostri” e “Buongiorno Benessere”.

A corredo dello scoop, il magazine tedesco Bunte pubblica anche una fotografia in cui si vede la conduttrice svizzera baciare sulla bocca, coperta dalla mascherina anti Covid, il medico.

La copertina del magazine Bunte con, in basso a destra, il bacio fra i due

Al momento i diretti interessati non hanno commentato l’indiscrezione sul loro conto.

Giovanni Angiolini, considerato il medico più sexy d’Italia, dopo essere stato al centro dei gossip per via della relazione avuta con Mary Falconieri, era sparito dai radar della cronaca rosa. Mentre per Michelle Hunziker, dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, si era parlato di un possibile ritorno in love con l’ex Eros Ramazzotti, prontamente smentito dai diretti interessati.

Ad accreditare l’ipotesi della nuova love story della conduttrice in Sardegna ci sarebbero anche le visite sempre più frequenti di Michelle nell’Isola: l’ultima proprio il weekend scorso, con tanto di stories pubblicate su Instagram durante la visita a una cantina di Alghero.

