Anna Tatangelo torna a parlare della sofferta separazione con Gigi D’Alessio, una rottura definitiva arrivata a marzo 2020, quando l’Italia stava piombando nell’incubo della pandemia.

Intervista da Francesca Fagnani a Belve, su Rai2, la 34enne cantante di Sora ha anche per la prima volta parlato della reazione del figlio Andrea, 11 anni: “Piangeva, non riusciva ad accettare che tra mamma e papà fosse finita”.

Parla di due anni, quelli appena trascorsi, “difficili”, fra “un trasloco, una separazione e un bimbo di mezzo”, ma che l’hanno fatta crescere. Ancora di salvezza, “la musica”.

Una storia d’amore nata nel 2006 quella tra i due cantanti, poi si sono lasciati, quindi un ritorno di fiamma e la rottura definitiva: “Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. Il momento più difficile è stato quando mio figlio piangeva perché non lo accettava, leggere la sofferenza nei suoi occhi è stato un grande dolore per me”.

Nessun rimpianto, la Tatangelo rifarebbe tutto: “Non mi manca nulla della nostra vita insieme, sto bene così”. Oggi Anna è cambiata, “se n’è andata la malinconica che faceva la donnina per mostrare anni in più”. E se l’ex compagno la definì una “40enne di testa” quando aveva 20 anni, lei ribatte: “Lui è rimasto ai venti però, io invece sono nata vecchia per tornare giovane”.

Solo un accenno alle sofferenze subite tra le quattro mura di casa: “Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli, se potessi tornare indietro qualcosa forse la direi”.

Infine, la chiacchierata love story con Livio Cori: “Sto bene, ma non faccio nomi. Non confermo e non smentisco”.

