E’ finita dopo quattro anni la relazione tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini.

Amore al capolinea, scrive il settimanale “Chi”, parlando di una lunga crisi nata ancor prima del lockdown che ha travolto la coppia negli ultimi mesi.

L’allenatore, tornato sulla panchina della Juventus, ha preso casa a Torino. La ex ragazza di Non è la Rai invece è rimasta a Milano, dove i due erano andati a convivere.

Ambra avrebbe tentato fino all’ultimo momento di ricucire, ma invano. Il motivo della rottura, secondo il settimanale di gossip, sta tutto in un tradimento del tecnico bianconero.

“Un colpo al cuore per l'attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che l'allenatore sia sparito”, scrive Chi, che ha anche sorpreso Ambra in giro per le vie di Milano con gli occhi lucidi.

Una rottura praticamente definitiva, tanto che Ambra non ha partecipato neanche al matrimonio di Valentina Allegri, figlia primogenita di Max. Pare che il 54enne allenatore toscano sia sparito senza lasciare troppe spiegazioni, e quando torna a Milano fa di tutto per non farlo sapere a lei.

Ambra ha anche ricevuto il Tapiro da Striscia la Notizia, e proprio da qui parte il lungo sfogo social della figlia che l’attrice ha avuto da Francesco Renga: “Era davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano e non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed Anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c'è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell'amare? Ditemi che sono pesante, che non so scherzare, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte”.

