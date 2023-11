Alessandro Cecchi Paone, 62 anni, sposa il compagno Simone Antolini, 23.

La cerimonia si terrà il prossimo 22 dicembre a Napoli, dove il conduttore insegna all’università, nella Sala d'Onore del Maschio Angioino.

«Verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili», ha detto Cecchi Paone all’Adnkronos.

La location del ricevimento sarà un teatro, ancora top secret: «Ci darà modo di fare sia la cena, sia la festa, sia la discoteca. Tutto insomma si terrà in questo tempio della storia del teatro napoletano».

Tra i vip ci saranno Myrta Merlino, Barbara D’Urso, Vladimir Luxuria, Alfonso Signorini e Marisa Laurito.

Per Alessandro Cecchi Paone è il secondo sì dopo quello con Cristina Navarro. Antolini, che finora non si è mai sposato, ha una bambina di 5 anni, Melissa, che oggi vive con la coppia.

