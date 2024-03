Alessandra Mastronardi verso il divorzio?

Secondo indiscrezioni sarebbe al capolinea il matrimonio, celebrato otto mesi fa, tra l’attrice e il marito dentista Gianpaolo Sannino.

«Il matrimonio sta andando molto bene», ha detto lei da Alessandro Cattelan a «Stasera c’è Cattelan su Rai 2». Eppure le voci continuano a circolare.

Gli indizi: ha tolto il follow su Instagram al marito, poi è stata fotografata senza la fede nuziale al dito. E il giorno del suo 38esimo compleanno avrebbe festeggiato con le amiche, nessuna traccia di Sannino. Che, secondo Gente, sarebbe andato via di casa.

Mastronardi in passato ha avuto una lunga relazione con il collega Ross McCall. Poi l’addio e l’arrivo, anzi il ritorno, nella sua vita, di Sannino: «Ci siamo conosciuti diciassette anni fa – aveva raccontato l’ex Eva dei Cesaroni l’anno scorso - È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Non trovavamo mai il tempo giusto, penso di aver passato gli ultimi quindici anni a trovare il modo di tornare da lui. Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso».

Quindi la nuova frequentazione e la proposta di nozze a Positano, celebrate a luglio nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri.

