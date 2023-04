Alessandra Mastronardi presto sposa.

L’attrice 37enne lo ha raccontato a Vanity Fair: salirà all’altare con Gianpaolo Sannino, professione dentista ma soprattutto «il primo amore della mia vita».

«Ci siamo conosciuti diciassette anni fa – ha spiegato - È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Non trovavamo mai il tempo giusto, penso di aver passato gli ultimi quindici anni a trovare il modo di tornare da lui. Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso».

Alla fine si sono ritrovati e di nuovo innamorati. E non vogliono perdere più tempo.

Per il momento non si sa granché sulla cerimonia «anche perché lui è estremamente riservato. Ma posso dire che sarà nella nostra terra, in Campania».

Più di un anno fa la 37enne aveva confermato la fine della storia d’amore con il collega Ross McCall.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata