Lutto in casa Ferragnez: è morta Matilda, la bulldog francese che mamma Chiara aveva dal 2010. A comunicarlo la stessa influencer sul suo profilo Instagram con un post dedicato: «Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto.

In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia».

Un dolore immenso per l’imprenditrice, ma anche l’occasione per insegnare ai suoi piccoli Leone e Vittoria ad affrontare momenti difficili come questo: «Ieri, dopo averti salutata per l’ultima volta – continua Chiara – ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù. E lui mi ha chiesto come potevamo riconoscere la nuvola perché cosi potevamo salutarti sempre anche noi. Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perchè io il tuo l’ho sentio sempre. Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba», conclude Chiara.

Un messaggio per la “piccola Mati” anche sulla pagina Instagram di Fedez: «Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più. Inconsapevolmente sei stata il motivo per cui io e la mamma ci siamo conosciuti, “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton” e così quasi per gioco sei sempre stata al nostro fianco in questi 7 anni», scrive lui, citando una strofa di “Vorrei ma non posto”, in featuring con J-Ax. «Eri con noi quando è nato Leo, eri con noi quando è nata Vittoria. Tu eri noi. Il nostro ultimo abbraccio alla nostra prima bimba. Ciao Mati, ci manchi già», conclude il rapper.

