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Paris Hilton si è sposata, le nozze dell'ereditiera dal passato burrascoso

L'ereditiera ha detto sì all'imprenditore Carter Reum a Los Angeles

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Manuela Arcuri, pronte le nozze con Giovanni

Dopo 11 anni, l'attrice sposa il compagno, che le ha fatto una proposta di matrimonio da favola

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Italian fashion blogger Chiara Ferragni (L) and her husband, Italian rapper Fedez (R), arrive for the screening of 'Chiara Ferragni - Unposted' at the Auditorium della Conciliazione in Rome, Italy, 19 November 2019. ANSA/ETTORE FERRARI
Italian fashion blogger Chiara Ferragni (L) and her husband, Italian rapper Fedez (R), arrive for the screening of 'Chiara Ferragni - Unposted' at the Auditorium della Conciliazione in Rome, Italy, 19 November 2019. ANSA/ETTORE FERRARI
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Ferragni e Fedez, il ruolo sociale degli influencer

La coppia utilizza spesso la sua popolarità per affrontare temi pubblici, come i diritti della comunità Lgbt

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(Unioneonline/F)
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Estate 2021, i vip scelgono la Sardegna

Vip in vacanza nell'Isola: le foto social

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Mare, piscina, montagna: il Ferragosto dei vip
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Mare, piscina, fiume o montagna: il Ferragosto dei vip

Da Barbara D'Urso e Eli Canalis, da Elisabetta Gregoraci e Bianca Atzei, passando per Alessia Marcuzzi: ecco gli scatti agostani dei famosi
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Elton John: la sua bolletta annua di luce e gas è di 49mila sterline
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Quanto spendono i vip per luce e gas? Le bollette da capogiro

Il confronto tra i conti di un cittadino medio e volti noti del jet set
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Festa della mamma: le vip tirano fuori le vecchie foto dal cassetto
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Festa della mamma, le vip mostrano le foto private trovate nei cassetti

Scatti intimi accompagnati da messeggi d'amore e pensieri malinconici
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Vip in mascherina, tra tutorial, errori e tricolore
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Vip in mascherina, tra tutorial, tricolori e anche clamorosi errori

Da Morandi a Eli Canalis, da Salvini a Di Maio in molti iniziano a mostrarsi protetti contro il virus sui profili Instagram
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Quante vip in dolce attesa: Bar Raffaeli diventerà mamma per la terza volta
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Ecco le vip che diventeranno mamme nel 2020

Da Costanza Caracciolo a Bar Raffaeli passando per Ashley Graham
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Natale e Capodanno: le vacanze dei vip
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Le vacanze dei vip tra Natale e Capodanno

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno scelto le Maldive. Barella le Dolomiti, Belen Napoli. E i Ferragnez...
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Miss Universo 2019: vince Zozibini Tunzi
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La nuova Miss Universo è Zozibini Tunzi

La 26enne sudafricana ha battuto la concorrenza di 89 ragazze provenienti da ogni parte del Pianeta
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Roma, folla di vip alle nozze della stilista Misha Nonoo
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Trecento invitati a Villa Aurelia: da Harry e Meghan a Ivanka Trump, da Orlando Bloom a Katy Perry
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Fiori d'arancio per Alessio Cragno e la sua Silvia
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Cragno ha detto sì: nozze a Cagliari con la sua Silvia

Le immagini catturate su Instagram del matrimonio del portiere rossoblù
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Melissa Satta e "family"
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Festa della mamma, gli auguri dei vip sardi

Da Eli Canalis a Giorgia Palmas, passando per Marco Carta: quante dediche speciali
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Prima uscita mano nella mano per Di Maio e Virginia Saba
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Il vicepremier si è presentato all'Opera con la nuova fidanzata
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Come erano i vip 10 anni fa? La sfida di foto su Instagram

L'hashtag sta spopolando sui social, soprattutto dei vip
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Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

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