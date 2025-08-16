VaiOnline

Cronaca Sardegna

Giovanni Fantola, direttore della Chirurgia bariatrica dell'Arnas Brotzu di Cagliari
Giovanni Fantola, direttore della Chirurgia bariatrica dell'Arnas Brotzu di Cagliari
La storia

Dall’Ucraina a Cagliari per combattere l’obesità

Mariana, 32 anni, racconta l’orrore della guerra e le professionalità che, al Brotzu, «mi hanno dato la forza di vivere»
Massimiliano Rais
WhatsApp Logo
Ambiente

Discariche, le cartoline della vergogna: l’editoriale del direttore

«Un colpo al cuore all’ambiente, una pessima cartolina per la Sardegna»
WhatsApp Logo
Riccardo Rundine
Riccardo Rundine
La lettera

«In memoria di Riccardo Rundine»

Lettera aperta dei familiari del giovane morto un mese fa nella Valle della Luna, a Santa Teresa Gallura
WhatsApp Logo
Un'aragna (o tracina) nelle acque del Poetto (foto Daniela Fadda)
Un'aragna (o tracina) nelle acque del Poetto (foto Daniela Fadda)
Il fenomeno

Cagliari, aragne al Poetto, complice il maestrale: molti bagnanti colpiti

L’esperta: «D’estate le tracine si avvicinano alla riva, soprattutto nelle ore più calde e nelle zone di mare calmo»
Francesco Abate
WhatsApp Logo
Parcheggi liberi al Poetto di Cagliari
Parcheggi liberi al Poetto di Cagliari
Cronaca Sardegna

Cagliari, parcheggiatori abusivi al Poetto: le proteste dei bagnanti

Le denunce: «Molesti e aggressivi, se non paghi ti rincorrono»
Mauro Madeddu
WhatsApp Logo
Emanuele Dessì in un allevamento di bovini
Emanuele Dessì in un allevamento di bovini
L’editoriale

«Siamo tutti allevatori»: l’analisi del direttore Emanuele Dessì

«Sotto il coperchio - buono per tutto - del cambiamento climatico, non ci siamo fatti mancare nulla al sole di Sardegna»
Emanuele Dessi
WhatsApp Logo
20041124 - ROMA - POL - CIAMPI CONCEDE LA GRAZIA A GRAZIANO MESINA. Graziano Mesina in una foto del 17 marzo 1977 nel carcere a Trento. Oggi il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ha concesso la grazia a Graziano Mesina . ARCHIVIO - GRAZIANO MESINA ANSA-CD
20041124 - ROMA - POL - CIAMPI CONCEDE LA GRAZIA A GRAZIANO MESINA. Graziano Mesina in una foto del 17 marzo 1977 nel carcere a Trento. Oggi il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ha concesso la grazia a Graziano Mesina . ARCHIVIO - GRAZIANO MESINA ANSA-CD
Cronaca Sardegna

Graziano Mesina, la vita della primula rossa per immagini

Graziano Mesina, le foto

WhatsApp Logo
Una frazione di Sarno completamente sommersa dal fango dopo l'alluvione del maggio 1998 (Ciro Fusco/ANSA/CD)
Una frazione di Sarno completamente sommersa dal fango dopo l'alluvione del maggio 1998 (Ciro Fusco/ANSA/CD)
Cronaca Sardegna

#AccaddeOggi: 5 maggio 1998, la tragica alluvione in Campania

161 morti e 360 feriti, quasi tutti a Sarno

WhatsApp Logo
Cronaca Sardegna

#AccaddeOggi: 24 aprile 2003, doppia tragedia in Sardegna

Due morti bianche nella stessa giornata: una a Norbello, l'altra a Sanluri

WhatsApp Logo
123456789...

Da non perdere

#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
WhatsApp Logo
#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
WhatsApp Logo

Più letti

  1. 01
    Tragedia sulla 131, schianto al bivio per Paulilatino: morto un 53enne di Oristano
  2. 02
    Nell’Isola assediata dal caldo arrivano i temporali estivi: allerta nel pomeriggio
  3. 03
    Bono, morto schiacciato dal muro crollato: una storia di famiglia segnata dalle disgrazie
  4. 04
    Cagliari, ragazzo aggredito a bastonate in strada: è grave
  5. 05
    Il dramma di Cristian Bucchi: «Trovai la mia compagna morta in casa a Cagliari davanti a mia figlia»
  6. 06
    Caso Esposito, l’Ad Melis: «Cagliari davanti a qualcosa di simile a un tentativo di estorsione»
  7. 07
    Emergenza sul volo Roma-Cagliari: l’aereo torna a Fiumicino
  8. 08
    Quartu: «Cacciati dal b&b perché mio figlio è autistico». Il gestore smentisce
  9. 09
    Traffico di clandestini, smantellata un’organizzazione in Sardegna: progettava traversate veloci e trasporto di droga
  10. 10
    Crolla un muro a Bono: morto un quarantunenne, grave il padre