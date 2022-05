La compagnia aerea low cost Volotea ripristina da oggi i suoi collegamenti dallo scalo di Verona alla volta di Cagliari, con frequenza quotidiana, e da domani verso Pantelleria (sabato e domenica) e Alghero (fino a quattro frequenze a settimana).

Dal 30 maggio Volotea riparte da Verona anche alla volta di Santorini (lunedì e giovedì). Dal primo giugno sarà la volta dei voli per Ibiza e Mykonos (con frequenza settimanale), il 2 con Atene (giovedì e domenica), Minorca (il giovedì) e Zante (lunedì e giovedì), il 3 per Malta (martedì e venerdì). Infine, per Heraklion Creta i collegamenti riprendono mercoledì 8 giugno, con frequenza settimanale. Dallo scalo di Verona, l'offerta di Volotea prevede un totale di 17 rotte, sette domestiche e 10 all'estero.

La compagnia opererà con una flotta di 41 aeromobili, contro i 36 dell'estate 2019, grazie all'arrivo di Airbus A320 aggiuntivi, aumentando la capacità di circa il 40% rispetto al 2019, quando l'offerta era di 8 milioni di posti.

La compagnia aerea prevede di trasportare quest'anno tra i 9 e i 9,5 milioni di passeggeri, +32% in più rispetto al record del 2019 (7,6 milioni).

