Dalle 13 di oggi sono prenotabili sul sito e sulla app di Volotea i biglietti aerei relativi ai collegamenti in continuità territoriale dai tre scali della Sardegna - Alghero, Cagliari e Olbia - con gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate.

I ticket possono essere acquistati online nelle biglietterie o tramite le agenzie di viaggio. I prezzi previsti per gli oneri di servizio pubblico e riservati ai residenti (ma anche per chi viaggia per lavoro, ha spiegato l’assessore Todde) sono 39 euro (tasse escluse) per i voli sulla Capitale e 47 (sempre tasse escluse) per il capoluogo lombardo.

La compagnia fa sapere in una nota che da venerdì 15 - giorno in cui partirà il nuovo servizio di voli agevolati per i residenti in Sardegna - a domenica 17 ottobre, gli scali di Alghero, Cagliari e Olbia verranno collegati con Milano Linate e Roma Fiumicino con 2 frequenze giornaliere per ogni rotta.

A partire da lunedì 18 ottobre, poi, entrerà a pieno regime la gestione della continuità territoriale di Volotea, fino a un massimo di ben 266 voli ogni settimana tra la Sardegna e la terraferma. Il servizio va a scadenza il 14 maggio 2022.

I primi voli in regime di continuità territoriale decolleranno domani, venerdì 15 ottobre, alle 7.00 e alle 19.00 da Alghero, Cagliari e Olbia con destinazione Milano Linate. Per Roma Fiumicino, si partirà alle 7.15 e alle 19.15 da Alghero e Olbia e alle 7.20 e alle 19.15 da Cagliari.

Da Milano Linate sono previsti collegamenti verso Alghero alle 8.40 e alle 20.40, verso Cagliari alle 8.55 e alle 20.55 e verso Olbia alle 8.50 e 20.50. Da Roma Fiumicino sono disponibili voli alla volta di Alghero e Olbia alle 8.50 e 20.50, mentre verso Cagliari alle 9.00 e alle 20.55. Gli orari fanno riferimento solo ai primi tre giorni, nuove frequenze verranno aggiunte a partire da lunedì 18 ottobre.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata