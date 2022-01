Volotea annuncia un nuovo collegamento internazionale in partenza dall’aeroporto di Olbia: dal 10 maggio, infatti, prenderà il via il nuovo volo alla volta di Deauville, località balneare della regione del Calvados e porta di accesso per la Normandia, nel nord della Francia.

La nuova rotta avrà una frequenza settimanale (ogni martedì) e prevede un’offerta di oltre 6.100 posti in vendita.

Con il nuovo collegamento verso la Francia, salgono a 21 le destinazioni raggiungibili da Olbia a bordo degli aeromobili del vettore low-cost, che si classifica secondo per numero di mete collegate allo scalo isolano.

“Siamo entusiasti di poter annunciare l’avvio di una nuova rotta internazionale esclusiva presso l’aeroporto di Olbia. Dal prossimo 10 maggio, i passeggeri in partenza dallo scalo avranno tante comode opzioni per decollare alla scoperta di Deauville e della Normandia, una regione molto attrattiva e adatta a ogni tipo di viaggiatore - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Inoltre, grazie al nuovo collegamento, amplieremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Olbia e visitare le bellezze della Sardegna: con i nostri voli puntiamo a sostenere e rafforzare il comparto turistico, sostenendo l'economia locale e il territorio così duramente provati dagli ultimi anni di pandemia”.

Nell’Isola sono presenti tre basi operative di Volotea a Cagliari, Alghero e Olbia.

