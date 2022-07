Gestisce e si prende cura dell'agrumeto di Villaputzu che è stato di suo nonno. Stefano Pili fa il consigliere comunale in paese ma è soprattutto un apprezzatissimo chirurgo all'ospedale Brotzu con migliaia di interventi legati soprattutto alla sua specializzazione in trapianti. Ora è stato insignito del premio della Coldiretti “Sardo al 100 per cento”, edizione 2022, “per il valore dato quotidianamente alla terra che riesce a coniugare con la delicata e importante professione di chirurgo dimostrando pragmatismo e altruismo”.

Una bella soddisfazione per il dottor Stefano Pili che oltre a fare il chirurgo coltiva la grande passione per il mondo agricolo e in particolare per il comparto agrumicolo, una delle grandi risorse del paese che un tempo dava lavoro ed economia. Poi la crisi con agrumeti abbandonati e anche con la chiusura del centro agrumicolo del Sarrabus.

Non appena trova tempo, il medico chirurgo si dedica alla sua grande passione: un tuffo nel passato che gli fa onore.

Alla premiazione ha partecipato il presidente della Coldiretti provinciale di Giorgio Demurtas.

