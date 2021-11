Non si ferma la corsa agli acquisti.

Dopo il Black Friday, che ha visto moltissimi americani tornare a fare shopping nei negozi fisici, si prevede un buon giro di affari anche per il Cyber Monday, il primo lunedì che segue il Giorno del Ringraziamento dedicato tradizionalmente ai maxi sconti online.

Nonostante gli aumenti dei prezzi, i consumatori continuano a comprare, preoccupati dalla possibilità di trovare scaffali vuoti con l'avvicinarsi delle feste natalizie.

Le strozzature alle catene di produzione infatti non solo stanno facendo schizzare i costi dei prodotti, ma sono anche la causa della carenza di merce. Per questo molti stanno anticipando l’acquisto dei regali di Natale, soprattutto per i prodotti tecnologici.

Secondo alcune stime, domani sarà dunque una giornata record per le vendite online nel 2021: ci si aspetta un incremento del 12,4% per un ammontare complessivo di 12,12 miliardi di dollari (una cifra di 6,2 superiore alla media registrata durante le feste natalizie).

Non mancano però i timori che qualcosa possa andare storto per le milioni di persone che utilizzeranno smartphone o computer per fare shopping: le autorità statunitensi hanno infatti lanciato un allarme sulla possibilità di cyberattacchi, che potrebbero mettere in ginocchio le Big Tech.

Secondo le attese del mercato, sarà Amazon a dominare tra le piattaforme online, ma anche Walmart, Target e Best Buy prevedono un discreto successo.

Anche Apple spera in acquisti record, con l’obiettivo di 10 milioni di iPhone venduti tra Black Friday e Cyber Monday.

(Unioneonline/F)

