Sardegna protagonista della nona edizione del Premio nazionale enoletterario "Vermentino". La rassegna sarà presentata nel corso del media day che si svolgerà a Milano a Palazzo Turati in via Meravigli. L'appuntamento è per le ore 10.30 di giovedì.

«In un contesto così prestigioso come quello della capitale italiana dell'editoria», si legge in un comunicato stampa, «sarà raccontato l’incontro tra letteratura e mondo vitivinicolo nella presentazione di una nuova edizione del Premio, la nona, appunto. Arricchita in questa occasione da alcune interessanti novità che saranno raccontate durante l’incontro cui prenderanno parte autori ed editori insieme agli organizzatori del Premio».

Dopo le presentazioni al Salone del libro di Torino degli anni scorsi, la presenza milanese testimonia la crescente importanza del Premio "Vermentino", capace di accrescere nel tempo uno spazio di assoluto rilievo nel panorama dell'editoria nazionale.

Il Premio è promosso dalla Camera di Commercio di Sassari e realizzato in partenariato con i Comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra e con la collaborazione dei Consorzi di Tutela del Vermentino.

(Unioneonline)

