È un Vermentino di Alghero il campione assoluto che ha incantato i giudici: il 64 Doc, annata 2021 dell’azienda Poderi Parpinello ha ottenuto la Gran Medaglia d’Oro con il punteggio massimo tra tutti quelli in gara: 96,67 centesimi.

Nello stesso gruppo delle eccellenze anche i sardi Cucaione Vermentino Docg Superiore 2022 di Piero Mancini (96 punti) e Sabbia Vermentino Doc 2022 dei Viticoltori della Romangia (96). Stesso punteggio per Oro d’Isee, Colli di Luni Doc 2022 della La Baia del Sole, Cantine Federici e infine Riflesso, Candia dei Colli Apuani Doc 2022 dell’azienda L'Aurosa di Francesco.

Sono le 5 Gran Medaglie d’Oro assegnate ieri sera a Quartu Sant’Elena in occasione del Gran Gala del Vermentino. La terza edizione del Concorso enologico nazionale, organizzato da Aps Promo Eventi, autorizzato dal Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, patrocinato dalla Regione, dal Comune di Quartu Sant'Elena, da Laore e da Coldiretti Sardegna va in archivio dunque con complessivamente 58 medaglie assegnate, 5 Gran Oro e 53 Medaglie d’Oro, tra queste ultime anche 3 aziende sarde da agricoltura biologica certificate.

Una Giuria del Concorso nazionale del Vermentino (foto G. C.)

CLASSIFICA

Gran Medaglia d’Oro: Poderi Parpinello, 64 Vermentino di Sardegna Doc 2021, punti 96,67;

La Baia Del Sole - Cantine Federici, Oro D'isee Colli Di Luni Doc 2022, 96;

Piero Mancini, Cucaione, Vermentino di Gallura Docg Superiore 2022, 96;

Viticoltori Della Romangia, Sabbia Vermentino di Sardegna Doc 2022, 96;

L'aurora Di Francesco, Riflesso Candia Dei Colli Apuani Doc 2022, 96

Medaglia d’Oro

Giovanni Camboni, Vermentino di Sardegna Vermentino di Sardegna Doc 2022, 95;

Pedra Majore Hysony, Vermentino di Gallura Docg Superiore 2022, 94;

Consorzio San Michele di Berchidda, Superbia Vermentino di Gallura Docg Superiore 2022, 93,67

Cantine di Dolianova In Cantos Vermentino di Sardegna Doc 2022, 93,33

Contini 1898 Elibaria Vermentino di Gallura Docg 2022, 92,67

Tenuta Muscazega Nughes Vermentino di Gallura Docg Superiore 2021, 92,67

Tenute Tondini Karagnanj Vermentino di Gallura Docg Superiore 2022, 92,67

Tenute Tondini Karagnanj Brut Metodo Classico 2019, 92,67

Calevro Le Piane Candia dei Colli Apuani Doc Viticoltore Estremo 2022, 92,33

Cantina Santadi, Cala Silente Vermentino di Gallura Docg 2022, 92,33

Tenuta Asinara, Cayenna Vermentino di Sardegna Doc 2022, 92

Eredi Elvira Milani Linsolito Candia dei Colli Apuani Dop 2022, 92

Tenute Smeralda, Smeralda Vermentino di Sardegna Doc 2022, 91,67

La Baia del Sole - Cantine Federici Sarticola Colli di Luni Doc 2022, 91,67

Tenute Delogu Ide Vermentino di Sardegna Doc 2019, 91,67

La Neula Julie Vermentino di Gallura Docg 2022, 91,67

Vini Tercis Rudia Vermentino di Gallura Docg Superiore 2022, 91,67

Cantina La Giara La Giara Vermentino di Sardegna Doc 2022, 91,33

Cantina Quartomoro di Sardegna Veor Vermentino di Sardegna Doc 2022, 91,33

Gianni Moscardini Penteo Costa Toscana Igt 2022, 91,33

Cantina Li Duni Renabianca Vermentino di Gallura Docg Superiore 2022, 91,33

La Sarticola Donnadidenari Colli di Luni Doc 2022, 91

Cantina dell'Ara Posticciolo Colli di Luni Dop 2022, 91

La Baia del Sole - Cantine Federici Solaris Colli di Luni Doc 2022, 91

Monte Fenosu, Tudurighe Vermentino di Sardegna Doc 2021, 91

Cantina Santadi, Villa Solais Vermentino di Sardegna Doc 2022, 91

Pedra Majore Monti, Vermentino di Sardegna Doc 2022, 91

Iolei Majga, Vermentino di Sardegna Doc 2022, 90,67

Ferruccio Deiana, Arvali Vermentino di Sardegna Doc 2022, 90,67

Gavino Delogu, Primastella Vermentino di Sardegna Doc 2022, 90,67

Su 'Entu Su'imari Vermentino Di Sardegna Doc 2022 90,67

Cantina Di Calasetta, Dema' Vermentino di Sardegna Doc 2022, 90,67

Tenute Maestrale Mare Mare Mare Vermentino Di Sardegna Doc 2022, 90,67

Cumitasanna Soc. Agr. Cumitasanna Vermentino Di Gallura Docg 2022, 90,67

L'Aurora Di Francesco, Massetano Candia dei Colli Apuani Doc 2022, 90,33

Tenuta Asinara, Indolente Vermentino di Sardegna Doc 2022, 90,33

Cantine Di Dolianova Dolia Vermentino di Sardegna Doc 2022, 90,33

Ottaviano Lambruschi Vermentino Colli di Luni Doc Superiore 2022, 90,33

Le Canne di Pucci Luigi Le Canne Candia dei Colli Apuani Doc 2022, 90,33

Fattoria Delle Ripalte, Tenuta Ripalte Costa Toscana Igt 2022, 90,33

Cantina Li Seddi, Lagrimedda Vermentino di Gallura Docg Superiore 2022, 90,33

Cantina Vignaioli Scansano, Maremma Toscana Maremma Toscana Doc Spumante Brut, 90,33

Giovanni Camboni, Chelu Vermentino di Sardegna Doc 2022, 90

Cantina Nuovi Poderi, Istrale Vermentino di Sardegna Doc 2022, 90

Cantina di Quartu, Arenas Vermentino di Sardegna Doc 2022, 90

Cantina Di Calasetta 932 Vermentino di Sardegna Doc 2022, 90

Poderi Parpinello Ala Blanca Vermentino di Sardegna Doc 2022, 90

Cantina Vignaioli Scansano Vigna Fiorini Maremma Toscana Doc 2022, 90

Vigneti Zanatta, Renadoro Vermentino di Gallura Docg 2022, 90

Cantina Ravazzi, Il Nocio, Vermentino Toscana Igt 2022, 90

Antigori Cardile, Vermentino di Sardegna Doc Bio 2022, 90

Antigori Sproni, Vermentino di Sardegna Doc Bio 2022, 90

Antonella Corda, Vermentino, Vermentino di Sardegna Doc Bio 2022, 90

Angelo Concas, enogastronomo e presidente di giuria (foto L'Unione Sarda)

I DATI – Su 154 campioni la percentuale dei partecipanti delle aziende sarde è stata del 65% circa, il restante 35% aziende non sarde, per la maggior parte toscane e liguri. Un 10% delle aziende partecipanti ha iscritto campioni da agricoltura biologica certificata.

«Diversamente da passate edizioni, allorquando molte aziende parteciparono anche con vini non “d’annata” in questa edizione a parte qualche 2018 e 2019, la stragrande maggioranza (almeno dei premiati) ha optato per l’ultimo imbottigliamento. Noi dell’organizzazione incentiviamo sempre durante il periodo della promozione che precede l’iscrizione dei campioni, a voler far competere annate diverse per poter dare maggior risalto alle caratteristiche evolutive di questo straordinario prodotto. Testimonianza si è avuta durante le passate edizioni con tantissimi riconoscimenti in tal senso», spiegano da Aps Promo Eventi.

Le 5 giurie che hanno lavorato nella giornata di giovedì 25 sono state dirette dal presidente del Concorso Pier Paolo Lorieri. «Il Vermentino, come in più di un'occasione è stato ribadito, è un vitigno dal grande potenziale, che ha dimostrato di potersi adattare incredibilmente al cambiamento climatico che negli ultimi decenni è diventato un fattore determinante, non solo in Sardegna, ma in tutta la fascia moderata europea e non europea. In Australia, per esempio, sono sempre di più le produzioni di vitigni a bacca bianca che vengono sostituiti dal Vermentino», spiega Mario Bonamici, Aps Promo Eventi.

«Un vitigno che concede la possibilità di dare agli enologi molta libertà durante la vinificazione: fermo, vendemmia tardiva, frizzante, rifermentato, metodo classico, metodo charmat, passito. Un vino molto eclettico e gastronomico. Una chiave di lettura importante a mio avviso per stimolare sempre di più i produttori ad osare ed investire, senza ovviamente mancare di rispetto alla tradizione. Il 2024 vedrà la terza edizione anche del Concorso enologico internazionale che ci auguriamo possa rimanere in Sardegna, ma altresì auspichiamo la possibilità di portarlo oltre i confini regionali e perché no, magari all’estero», ha concluso.

