Al via "In corso D'Opera", un contest culinario in cui giovani aspiranti chef di quattro Regioni italiane si sfidano con piatti a base di pecorino romano Dop.

L'iniziativa, promossa dall'omonimo Consorzio, è rivolta agli istituti alberghieri di Sardegna, Lazio, Campania e Puglia e ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti un prodotto di eccellenza dell’Isola.

I laboratori inizieranno domani e prevedono l'ideazione, la realizzazione e il racconto di due ricette a base di questo prodotto: un piatto unico e un dolce.

Il Consorzio, presieduto da Gianni Maoddi, premierà per ciascuna Regione la classe che avrà saputo valorizzarlo al meglio. Le foto delle ricette verranno pubblicate sui canali Facebook e Instagram del Consorzio dal 28 marzo al 4 aprile. A vincere sarà la classe che raggiungerà il maggior numero di like sulle foto sommato al miglior giudizio sulla presentazione-racconto sul piatto.

In Sardegnaparteciperanno otto istituti alberghieri, per un totale di 17 classi.

"I ragazzi possono portare un tocco di freschezza e novità in una tradizione che resta solida ma che ha saputo evolversi per andare incontro ai gusti dei consumatori - ha affermato Maoddi -. La ripresa della pandemia e le difficoltà legate ai contagi ci costringe anche quest'anno a una sfida a distanza. Una sfida virtuale che sarà però estremamente reale, perché utilizzeremo uno strumento come il web familiare ai ragazzi e siamo sicuri che, anche attraverso lo schermo, riusciranno a trasmetterci sapori, profumi, sfumature dei loro piatti".

Lo chef del Consorzio, Matteo Barbarossa ha sottolineato "la caratteristica principale del Pecorino Romano è la sua grande versatilità che consente di utilizzarlo dall'antipasto al dolce. E poi le straordinarie qualità organolettiche, aspetto fondamentale in un'epoca in cui sono aumentate allergie e intolleranza come quella al lattosio: il pecorino romano ne è naturalmente privo, grazie alla sua stagionatura".

(Unioneonline/F)

