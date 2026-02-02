Ue, al via dal 18 marzo lo stop graduale al gas russoDa martedì in vigore la roadmap RepowerEu, finalizzata al taglio completo delle importazioni entro l'autunno 2027
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’Unione Europea ha avviato il percorso per rendersi indipendente dal gas russo.
Il regolamento per lo stop graduale alle importazioni di gas e gnl dalla Russia è stato pubblicato oggi sulla gazzetta Ufficiale dell'Ue. La tabella di marcia del regolamento RepowerEu entrerà dunque in vigore domani: il divieto graduale inizierà ad applicarsi a partire dal 18 marzo attraverso più tappe, fino a liberarsi completamente delle importazioni di gas russo entro l'autunno 2027.
Ad oggi solo Ungheria e Slovacchia ancora importano petrolio russo, che rappresenta circa il 3% del totale delle importazioni di greggio dell'Ue.
«Per evitare i gravi rischi per la sicurezza e le dipendenze energetiche derivanti dal proseguimento degli scambi con Mosca nel settore energetico», la Commissione europea ribadisce «l'impegno a garantire l'eliminazione graduale di tutte le restanti importazioni di petrolio russo entro la fine del 2027», si legge nel documento.
Bruxelles assicura inoltre che «collaborerà attivamente, in uno spirito di solidarietà, con gli Stati membri direttamente interessati e con altri Stati membri per individuare le misure adeguate per ridurre al minimo i potenziali rischi identificati in sede di valutazione, facilitando l'accesso a forniture alternative».
(Unioneonline)