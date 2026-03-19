L'intuizione della Camera di Commercio di Sassari compie 10 anni e si è regalata una presentazione nella prestigiosa Sala Specchi della Unioncamere di Roma. Questa mattina è stata presentata la decima edizione del Premio Enoletterario Vermentino, che celebra il connubio inscindibile tra la cultura del vino e l'arte della narrativa, valorizzando le opere capaci di raccontare il mondo vitivinicolo e il lavoro tra i filari.

Il Premio, che gode del patrocinio di Unioncamere, vede la collaborazione dei Comuni di Olbia e Castelnuovo Magra, territori d’eccellenza dove il vitigno Vermentino trova il suo habitat ideale. In dieci anni, il concorso ha coinvolto oltre 200 scrittori e tutte le più importanti case editrici, consolidandosi come punto di riferimento nazionale nel panorama dei premi letterari tematici.

Le case editrici italiane hanno tempo da oggi fino al 1° giugno 2026 per candidare opere di narrativa edita che abbiano saputo trarre ispirazione dal mondo del vino. Oltre al vincitore assoluto, la Giuria assegnerà la Menzione speciale "Premio Territorio" (introdotta nel 2023) per i volumi che esaltano le identità locali e, per il secondo anno consecutivo, la Menzione "Premio Narrativa Straniera", aperta alle opere tradotte in italiano.

Al lancio sono intervenuti il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, presidente della giuria del premio, il segretario generale dell’ente Pietro Esposito, la vicesindaca del comune di Olbia Sabrina Serra, il presidente del Consorzio del vermentino Marco Piro, il vicepresidente dei librai italiani, Aldo Addis e il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli.

Il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, ha dichiarato: "Raggiungere la decima edizione significa aver trasformato un’intuizione coraggiosa in una realtà consolidata del nostro panorama culturale ed economico. Il Premio 'Vermentino' non è solo una celebrazione del legame ancestrale tra la nostra terra e la vite, ma è diventato un potente strumento di marketing territoriale" Ha evidenziato

L’Albo d’Oro-

2025: Cristina Caboni, La ragazza senza radici (Garzanti)

Cristina Caboni, (Garzanti) 2024: Roberta Schira, I fiori hanno sempre ragione (Garzanti)

Roberta Schira, (Garzanti) 2023: Luca Ammirati, Tutti i colori tranne uno (Sperling & Kupfer)

Luca Ammirati, (Sperling & Kupfer) 2022: Felicia Kingsley, Non è un paese per single (Newton Compton)

Felicia Kingsley, (Newton Compton) 2021: Fabrizio Borgio, Panni sporchi per Martinengo (Fratelli Frilli)

Fabrizio Borgio, (Fratelli Frilli) 2020: Gesuino Némus, L'eresia del Cannonau (Elliot)

Gesuino Némus, (Elliot) 2019: Anna Bertuccio, Altra voce (Edizioni del Faro)

Anna Bertuccio, (Edizioni del Faro) 2018: Alessia Coppola, Il profumo del mosto e dei ricordi (Newton Compton)

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