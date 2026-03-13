Il Vermentino di Gallura DOCG continua a mietere successi con due etichette di Siddùra. Protagonisti Spèra, premiato come terzo miglior vino bianco d’Italia nell’ambito dell’evento I Migliori Vini Italiani, e Bèru, che al Mundus Vini Spring Tasting 2026 ha conquistato la Medaglia d’Oro e il titolo di Best of Show Sardinian White.

Per Bèru si tratta di un riconoscimento che rafforza un percorso già segnato da importanti traguardi: nel 2025 il vino era stato indicato come Miglior Vermentino d’Italia nell’omonimo concorso nazionale dedicato al vitigno, organizzato sotto l’egida del Ministero dell’Agricoltura. “Premi di questo livello sono la conferma del percorso costruito in questi anni”, sottolinea Mattia Piludu, direttore generale di Siddùra. “La nostra cantina ha investito molto nella valorizzazione del territorio e nella ricerca della qualità, con un lavoro costante in vigneto e in cantina. Vedere oggi due vermentini della nostra produzione distinguersi in concorsi nazionali e internazionali è un risultato che premia questo impegno e rafforza il ruolo della Gallura tra le grandi aree del vino italiano”.

I riconoscimenti ottenuti confermano il percorso di crescita della cantina sarda, che in poco più di quindici anni ha costruito un progetto imprenditoriale solido e coerente, fondato su investimenti, ricerca della qualità e valorizzazione del territorio. “La Gallura è un territorio straordinario, dove il paesaggio, il clima e i suoli granitici creano condizioni uniche per il vermentino”, osserva Piludu, per poi aggiungere: “Il nostro obiettivo è interpretare questo patrimonio con rispetto e precisione, affinché ogni vino possa raccontare in modo autentico l’identità di questa terra”.

