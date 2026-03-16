Quattro imprese interessate alle aree fronte mare del porto industriale di Porto Torres. Proseguono, infatti, le attività del Consorzio industriale provinciale di Sassari nell’ambito delle procedure avviate per la riqualificazione dell’area industriale e, in particolare, per gli interventi relativi all’ex stabilimento Cementir e alle operazioni di dismissione delle aree retrocesse, in particolare sui dieci ettari acquisiti dall’ente consortile.

Per queste ultime procede spedito l’iter per la gara relativa agli interventi di decommissioning che ha fatto rilevare una particolare attenzione degli operatori economici interessati ad investire nella zona fronte mare. In questa fase preliminare sono stati programmati quattro sopralluoghi obbligatori, passaggi propedeutici e necessari per consentire alle imprese interessate di presentare le proprie offerte con piena conoscenza delle caratteristiche tecniche dell’area e delle lavorazioni previste. «Le attività in corso rappresentano un ulteriore passaggio nel percorso di riqualificazione e rilancio dell’area industriale, - dichiara Simona Fois, presidente del Consorzio industriale di Sassari- con l’obiettivo di accompagnare le operazioni di demolizione, messa in sicurezza e successiva valorizzazione dei siti produttivi.»

Per quanto riguarda la procedura relativa all’area ex Cementir, attualmente il procedimento si trova nella fase del soccorso istruttorio, avviata per consentire alle imprese partecipanti di integrare la documentazione richiesta nell’ambito della gara. «Il Cipss continuerà a monitorare l’andamento delle procedure e a garantire il coordinamento con gli enti coinvolti, - conclude Fois - nel quadro delle azioni previste per il rilancio del sistema industriale e produttivo del territorio».

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